Захоплення лівійського літака: терористи погрожують підірвати борт

Захоплений літак лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways приземлився на Мальті

Невідомі, які захопили пасажирський літак лівійських авіаліній Afriqiyah Airways A320, погрожують підірвати борт.

Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що на борту літака перебуває 118 пасажирів.

Літак уже приземлився на Мальті. Нагадаємо, невідомі викрали літак лівійських авіаліній Afriqiyah Airways A320, який прямував на Мальту.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат також написав на своїй сторінці у Twitter про викрадення літака.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM