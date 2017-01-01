Законодавці США схвалили виняток для висуванця Трампа на чоло Пентагону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Такий виняток надавали раніше в історії США лише одного разу

У США комітет Сенату у справах силових структур, весь склад Сенату і комітет Палати представників у справах силових структур схвалили законопроект про виняток із чинного законодавства для висуванця обраного президента Дональда Трампа на посаду міністра оборони, донедавна генерала Корпусу морської піхоти Джеймза Маттіса, щоб він міг обійняти посаду.

Повний склад Палати представників має проголосувати щодо цього законопроекту у п’ятницю.

Він пропонує надати для Маттіса одноразовий виняток із закону, що встановлює цивільний контроль над Міністерством оборони і забороняє очолювати його колишнім військовим, що пішли у відставку менш ніж за сім років до вступу на посаду.

Джеймз Маттіс пішов у відставку 2013 року.

Такий виняток надавали раніше в історії США лише одного разу.

Після отримання винятку Маттіса ще має окремо затвердити на посаді повний склад Сенату.

Раніше в четвер на слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату, що розглядав його затвердження, Маттіс заявив, що Росія стала для США стратегічним суперником, і Вашингтон має протистояти поведінці Москви. Він також заявив, що США повинні усвідомити реальність, яка полягає в тому, що президент Росії Володимир Путін має на меті розвалити союз НАТО.

66-річний Маттіс командував підрозділами морської піхоти США під час операції проти режиму руху «Талібан» в Афганістані 2001 року і проти режиму Саддама Хусейна в Іраці 2003-го; 2004-го він командував усіма військами США, що брали участь у битві за місто Фаллуджу, одній із найкривавіших під час Іракської війни. З 2010 до 2013 року Джеймз Маттіс очолював Центральне командування США, що відповідає за операції на Близькому й Середньому Сході.