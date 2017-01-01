Залізничні станції «Київ-Московський» і «Київ-Жовтневий» декомунізували
- Сьогодні, 16:10
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Станція «Щорс» також отримала нову назву
На Південно-Західній залізниці перейменували станції «Київ-Жовтневий», «Київ-Московський» та «Щорс», передає прес-центр «Укрзалізниці».
Нову назву відтепер матимуть станції:
«Київ-Жовтневий» – нова назва «Гришки»,
«Київ-Московський» – нова назва «Київ-Деміївський»,
«Щорс» – нова назва «Сновськ».
Зазначається, що такі зміни вже вносяться до розкладу руху пасажирських поїздів, розміщеного на відомчому сайті та в будівлях станційно-вокзальних комплексів, до інтернет-сервісів продажу квитків і робіт із вантажовідправниками.
Пасажирів та клієнтів залізниці закликали бути уважними.
Нагадаємо, Верховна Рада перейменувала місто Мукачеве в Закарпатській області на Мукачево.