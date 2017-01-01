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    Залізничні станції «Київ-Московський» і «Київ-Жовтневий» декомунізували

    • Сьогодні, 16:10
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    Станція «Щорс» також отримала нову назву

    На Південно-Західній залізниці перейменували станції «Київ-Жовтневий», «Київ-Московський» та «Щорс», передає прес-центр «Укрзалізниці».

    Нову назву відтепер матимуть станції:

    «Київ-Жовтневий» – нова назва «Гришки»,

    «Київ-Московський» – нова назва «Київ-Деміївський»,

    «Щорс» – нова назва «Сновськ».

    Зазначається, що такі зміни вже вносяться до розкладу руху пасажирських поїздів, розміщеного на відомчому сайті та в будівлях станційно-вокзальних комплексів, до інтернет-сервісів продажу квитків і робіт із вантажовідправниками.

    Пасажирів та клієнтів залізниці закликали бути уважними.

    Нагадаємо, Верховна Рада перейменувала місто Мукачеве в Закарпатській області на Мукачево.

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