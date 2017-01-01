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    Замість «проросійського» Флінна у США призначено нового радника з нацбезпеки

    • Сьогодні, 08:59
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    Джозеф Кіт Келлог – генерал у відставці і ветеран збройних сил США

    Після того, як радник президента США з нацбезпеки Майкл Флінн подав у відставку, виконувачем його обов'язків призначили генерала Джозефа Кіта Келлога.

    Про це йдеться в  повідомленні Білого дому.

    Келлог – генерал у відставці і ветеран збройних сил США. Там він служив з 1967 по 2003 рік, повідомили у прес-службі Білого дому. Крім того, два роки він провів на війні у В'єтнамі. До виходу на пенсію Келлог був директором з комунікацій і комп'ютерних технологій в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

    Раніше повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується у листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.

    Нагадаємо, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією. Раніше з'явилися повідомлення, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій проти Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.

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