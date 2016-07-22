CNN: Флінн покинув пост радника президента США з нацбезпеки через контакти з Росією

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Радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн

Міністерство юстиції США попереджало адміністрацію Трампа про те, що Флінн «може бути уразливий для шантажу з боку Росії»

Радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн покинув займаний ним пост. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела.

Джерела повідомили, що відставка Флінна може бути пов'язана з його контактами з Росією.

Раніше газета The Washington Post писала, що міністерство юстиції США попереджало адміністрацію президента США Дональда Трампа про те, що Флінн «може бути уразливий для шантажу з боку Росії».

Американські видання The Washington Post і The New York Times у своїх публікаціях у п’ятницю заявили, що нинішній радник Білого дому з національної безпеки Майкл Флінн іще у статусі приватної особи обговорював санкції США щодо Росії з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком. У своїх публікаціях газети цитують неназваних нинішніх і колишніх посадовців США.

The Washington Post пише, що частина високопосадовців інтерпретувала грудневі контакти як «потенційно незаконний» сигнал Росії про можливість скасування санкцій. Американське законодавство не дозволяє приватним особам виступати від імені держави, нагадує The New York Times.

Консультанти Трампа заявляли, що Флінн говорив із послом Кисляком через кілька днів після західного Різдва лише для того, щоб уже після інавгурації 45-го президента США організувати телефонний дзвінок між Трампом і президентом Росії Путіним. The New York Times із посиланням на високопосадовців пише, що ця розмова виходила далеко за межі узгодження телефонного дзвінка після інавгурації.