Замовником викрадення бізнесмена на Київщині є громадянин Росії

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Затримання банди викрадачів

Поліцейський з Обухова, маючи зв'язки в кримінальних колах, запропонував свою допомогу у викраденні потерпілого

Замовником викрадення бізнесмена в Київській області був громадянин Росії, свою допомогу також запропонував керівник підрозділу поліції в Обухові. Про це повідомив прокурор Київської області Дмитро Чібісов на спільному брифінгу з СБУ.

«Замовником був громадянин Росії. Ми затримали поки керівника територіального підрозділу поліції, а також групу осіб. Всім їм поки висунуто підозру. Згідно ст. 208 КПК вони затримані і щодо них сьогодні буде обиратися запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», - заявив Чібісов.

За його словами, бізнесмена хотіли викрасти, щоб вимагати у нього гроші - близько 300 млн дол., передає «112 Україна».

Поліцейський з Обухова, маючи зв'язки в кримінальних колах, запропонував свою допомогу у викраденні потерпілого. Про це повідомив заступник начальника Головного управління СБУ в Києві і Київській області Павло Данюков. Крім цього, поліцейський обіцяв використати зв'язку в СБУ.

«Прикриваються своїми зв'язками з головою СБУ Грицаком, цей поліцейський пропонував здійснити захоплення комерсанта за порушення стосовно нього кримінального провадження і депортації в РФ. Після доповіді такої інформації справа перебувала на щоденному контролі глави і в результаті документування з'ясувалося, що ніяких «зв'язків» з СБУ у зловмисників немає. Таким чином вони, на нашу думку, хотіли дискредитувати службу», - заявив Данюков.

За його словами, у правоохоронців є неспростовні докази намірів викрадення людини і докази отримання грошових коштів.

Затримання банди відбувалося одночасно в кількох місцях - у Києві і в Київській області. Було задіяно майже 100 осіб у цій операції. Зараз ведуться слідчі дії.

Як повідомлялося, прокуратура затримала банду, яка намагалася викрасти і вивезти в Російську Федерацію екс-громадянина Росії.