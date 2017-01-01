Запрошення Трампа до Британії чинне попри мільйон протестних підписів — уряд Британії

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Петиція проти візиту Трампа до Британії набрала 1,2 млн підписів

Запрошення президента США Дональда Трампа до Великої Британії залишається чинним, незважаючи на понад мільйон підписів петиції проти його візиту до країни.

Про це повідомляє Independent.

Як зазначається, в уряді Британії та Міністерстві закордонних справ підтвердили, що їхня позиція щодо візиту Трампа не змінилася.

«Запрошення було розширене та прийняте», — сказав прес-секретар британського уряду.

Раніше повідомлялося, що петиція проти візиту Трампа до Британії набрала 1,2 млн підписів. Таким чином, громадський документ пройшов необхідний поріг в 100 тис. для того, щоб його розглянула нижня палата парламенту Британії — палата громад.