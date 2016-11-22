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    Заступника мера Ужгорода, якого підозрюють у хабарництві, звільнили з-під варти

    • Сьогодні, 14:36
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    Іштван Цап
    Іштван Цап

    За Іштвана Цапа внесли заставу у 240 тис. гривень

    Іштван Цап, якого підозрюють у хабарництві, вже перебуває вдома з сім’єю. Про це повідомили у прокуратурі Закарпатської області.

    Як стало відомо, за Іштвана Цапа дуже оперативно внесли заставу у розмірі 240 тис. грн., буквально через годину після того, як суд виніс рішення.

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    Про це повідомила прес-секретар прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович. За її словами, застава вже внесена і за двох інших фігурантів цієї справи, яким 3 дні тому суд збільшив суму застави.

    Раніше оіційно повідомлялося, що обшуки в кабінеті Цапа пов'язані з земельними схемами за хабарі.

    Нагадаємо, сьогодні суддя задовольнив клопотання прокуратури і призначив суму застави для Іштвана Цапа у 240 тис. гривень.

    Правоохоронці вимагали взяти заступника ужгородського міського голови Іштвана Цапа під варту або призначити більшу суму застави, а саме 240 тисяч гривень.

    До цього посадовця, якого підозрюють в отриманні хабара за сприяння у вирішенні земельних питань, було поміщено під домашній арешт, а також призначено суму застави у 96 тисяч гривень.

    Джерело: Mukachevo.net
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