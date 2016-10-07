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    Суд вирішив взяти під варту заступника мера Ужгорода, якого підозрюють у хабарництві

    • Сьогодні, 13:21
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    Іштван Цап
    Іштван Цап

    Суддя задовольнив клопотання прокуратури і призначив суму застави у 240 тис. гривень

    Сьогодні відбулося засідання апеляційного суду, де розглядали позов прокуратури Закарпаття. Правоохоронці вимагали взяти заступника Ужгородського міського голови Іштвана Цапа під варту або призначити більшу суму застави, а саме 240 тисяч гривень.

    До цього посадовця, якого підозрюють в отриманні хабара за сприяння у вирішенні земельних питань, було поміщено під домашній арешт, а також призначено суму застави у 96 тисяч гривень.

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    Клопотання прокуратури суд задовільнив. Якщо до кінця дня посадовець не сплатить заставу, його буде поміщено під варту.

    Нагадаємо, 7 лютого, попередній розгляд апеляційного позову прокуратури Закарпатської області про зміну запобіжного заходу першому заступнику голови Ужгородської міської ради Іштвану Цапу перенесли через відмову захисту.

    Джерело: zik.ua
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