Суд вирішив взяти під варту заступника мера Ужгорода, якого підозрюють у хабарництві

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Іштван Цап

Суддя задовольнив клопотання прокуратури і призначив суму застави у 240 тис. гривень

Сьогодні відбулося засідання апеляційного суду, де розглядали позов прокуратури Закарпаття. Правоохоронці вимагали взяти заступника Ужгородського міського голови Іштвана Цапа під варту або призначити більшу суму застави, а саме 240 тисяч гривень.

До цього посадовця, якого підозрюють в отриманні хабара за сприяння у вирішенні земельних питань, було поміщено під домашній арешт, а також призначено суму застави у 96 тисяч гривень.

Клопотання прокуратури суд задовільнив. Якщо до кінця дня посадовець не сплатить заставу, його буде поміщено під варту.

Нагадаємо, 7 лютого, попередній розгляд апеляційного позову прокуратури Закарпатської області про зміну запобіжного заходу першому заступнику голови Ужгородської міської ради Іштвану Цапу перенесли через відмову захисту.