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    Заступники Тіллерсона і Лаврова зустрінуться у Нью-Йорку

    • Сьогодні, 11:42
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    Флаги Росії та США
    Флаги Росії та США

    Про подробиці щодо запланованої зустрічі не повідомляється

    Заступник державного секретаря США з політичних питань Томас Шеннон зустрінеться 8 травня у Нью-Йорку із заступником голови МЗС Росії Сергієм Рябковим для обговорення двосторонніх питань. Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

    «Заступник держсекретаря з політичних питань Томас А. Шеннон-молодший, вирушить до Нью-Йорка 8 травня, де зустрінеться з заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим, щоб обговорити низку двосторонніх питань», - йдеться у повідомленні.

    Про подробиці щодо запланованої зустрічі не повідомляється.

    Як повідомлялося, глава Державного департаменту США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у п'ятницю обговорили по телефону ситуацію в Сирії, а також зусилля обох країн для її врегулювання.

    При цьому в Держдепі зазначили, що співрозмовники планують провести особисту зустріч, під час якої обговорять, у тому числі, сирійське питання.

    Тіллерсон і Лавров спілкувалися телефоном і тиждень тому. Тоді розмова відбулася за ініціативою американської сторони. Голови зовнішньополітичних відомств обговорили «деякі питання двосторонньої сфери відносин».

    Джерело: Укрінформ

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