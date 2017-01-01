Засуджених з окупованого Криму розмістять у харківській колонії

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Передача засуджених

Ув’язнених тимчасово розмістять у Харківській установі виконання покарань №27, де буде проведена додаткова ідентифікація переданих осіб.

Сьогодні на пункті пропуску «Гоптівка-Нехотєєвка» україно-російського кордону відбулася передача 12 в'язнів з пенітенціарних установ окупованого Криму на материкову частину України. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України.

Усі переговори про передачу засуджених проходили на рівні омбудсменів України та Росії.

Було організовано участь у процесі передачі співробітників Національної гвардії України, які забезпечували конвоювання засуджених, Міграційної служби України, Прикордонної служби України та Інтерполу.

Ув’язнених тимчасово розмістять у Харківській установі виконання покарань №27, де буде проведена додаткова ідентифікація переданих осіб. Після цього, відповідно до вимог ст.533 Кримінально-процесуального кодексу України, вони буду розподілені серед установ виконання покарань. Рішення щодо розподілу прийматиметься на основі даних про місце проживання засуджених та їхні соціальні зв'язки.

Раніше Російська Федеральна служба виконання покарань повідомила, що передала українській стороні 12 громадян України, які відбували покарання в окупованому Криму.

Повідомлялося, що сьогоднішнє переміщення засуджених з кримських в'язниць здійснилося шляхом використання ad hoc механізму, який раніше запропонувала Омбудсмен України Валерія Лутковська.

Вона ще в 2015 році звернулася до російської колеги Елли Памфілової з проханням про переведення 22 засуджених, які відбувають покарання в пенітенціарних установах окупованого Криму.