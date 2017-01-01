Затримані в РФ 47 українців можуть бути жертвами торгівлі людьми - МВС

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Під виглядом роботи кур'єрами торгівці людьми заманювали наших громадян туди, у РФ, і потім змушували працювати кур'єрами і розвозити наркотики, повідомив речник МВС

У МВС вбачають зв'язок між затриманням у РФ 47 громадян України за підозрою у причетності до міжнародного наркосиндикату «Хімпром» та виявленням торік каналу вербування людей для використання їх як наркокур'єрів.

Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі «112 Україна»/.

«Ще минулого року на початку грудня ми проведи прес-конференцію, присвячену затриманню однієї з таких груп. Під виглядом роботи кур'єрами торгівці людьми заманювали наших громадян туди, у РФ, і потім змушували працювати кур'єрами і розвозити наркотики. Швидше за все, ця інформація є продовженням тієї історії», - зазначив Шевченко.

Він зазначив, що за даними правозахисників, таких ув’язнених українців у Росії декілька сотень. «Ними забиті слідчі ізолятори провінційних російських міст», - додав речник МВС.

Шевченко зазначив, що МВС ще наприкінці року закликало громадян не спокушатися на такі оголошення про роботу кур'єром у РФ, оскільки у разі невдачі для російського правосуддя вони будуть не жертвами торгівлі людьми, а особами, причетними до наркосиндикатів.

«У більшості випадків ці жертви навіть не знають одне одного, не кажучи вже про якісь стійкі зв'язки між ними. Тому ми вкотре закликаємо наших громадян не вірити у ті об’яви, особливо якщо йдеться про роботу кур’єром у Росії та високі заробітки», - зазначив речник МВС.

Як повідомлялося, МВС РФ заявило про припинення діяльності міжнародного наркосиндикату «Хімпром» з річним обігом понад 2 млрд руб. За цими даними, до складу наркоугруповання входило 47 громадян України.