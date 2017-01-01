Затриманого у Києві командира батальйону «ОУН» звільнили

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Коханівського затримала поліція під час акції у центрі Києва на підтримку торговельної блокади окупованого Донбасу

Командира батальйону «ОУН» Миколу Коханівського, якого затримала поліція під час акції у центрі Києва на підтримку торговельної блокади окупованого Донбасу, звільнили. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, я і побратими вже на свободі. Виписали адміністративне правопорушення. Деталі та мій коментар з приводу акції та сьогоднішнього ментовського бєспрєдєлу — зранку. А зараз дякую за підтримку всім побратимам і посестрам, які організовано зібрались під Деснянській райвідділок! Дякую депутатам- свободівцям Андрію Іллєнку, Петру Кузику, Володимиру Назаренку, які приїхали першими і дали змогу пройти адвокату! Дякую нардепу Ігореві Луценку, який приїхав і передав вітання зі словами підтримки від пані Оксани Корчинської. Дякую народним депутатам-учасникам акції Єгору Соболєву, Володимиру Парасюку та Семену Семенченку! Дякую всім християнам, хто молився за мене та моїх побратимів! Дякую адвокату пані Нонні Надіч, яка добровільно зголосилась мене та хлопців захищати. Дякую всім небайдужим українцям за вашу підтримку. Тільки разом Переможемо! Слава Нації!», — написав він.

Командира батальйону «ОУН» Миколу Коханівського затримала поліція під час акції у центрі Києва на підтримку торговельної блокади окупованого Донбасу.