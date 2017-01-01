Завтра Європарламент визначиться з квотами на український експорт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збільшення квот на український експорт до ЄС стосуватиметься томатів, пшениці та мінеральних добрив

Європарламент проведе дебати та проголосує надання Україні тимчасових автономних торговельних преференцій у доступі деяких видів товарів на ринки ЄС.

Це питання включено до порядку денного пленарного засідання законодавчого органа ЄС, яке проходить 31 травня – 1 червня у Брюсселі.

«ЄС повинен надати подальші торговельні преференції Україні, але деяка чутлива агропромислова продукція не потребує додаткової підтримки з боку ЄС», – ідеться у рішенні комітету Європарламенту з питань міжнародної торгівлі, який на початку травня підтримав пропозиції Єврокомісії надати торговельні преференції Україні.

Зокрема, збільшення квот на український експорт до ЄС стосуватиметься томатів, пшениці та мінеральних добрив.

Згідно з порядком денним сесії, Європарламент проголосує відповідну законодавчу резолюцію у четвер, 1 червня.

Раніше уряд України звернувся до Єврокомісії з проханням надати державі односторонні торговельні преференції з метою компенсації економічних втрат, спричинених російською агресією.

Нагадаємо, Україна увійшла в п’ятірку найбільших світових експортерів вершкового масла.

Джерело: Укрінформ