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Вершкове масло

Україна експортувала 3,47 тис. тонн масла

У 2017 році Україна увійшла в п'ятірку найбільших світових експортерів вершкового масла.

За підсумками першого кварталу на зовнішні ринки було поставлено майже 3,5 тис. тонн масла, що на 205,8% більше, ніж у 2016 та на 157,9%, ніж у 2015 році.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Перше місце рейтингу посідає Нова Зеландія - 151,8 тис. тонн, друге та третє місце зайняли країни ЄС (44,4 тис. тонн) та Білорусія (17,5 тис. тонн). Четверта позиція за Сполученими Штатами Америки (6 тис. тонн). Україна розташувалася на п’ятій сходинці, експортувавши 3,47 тис. тонн масла.

Варто відмітити, що всі аналізовані країни, за винятком України скоротили експорт в порівнянні з 2016 роком. Найбільше скорочення відмічалося у США (-45,2%) та Європі (-24,8%). Цьому слугував досить сильний внутрішній попит на продукт.

До слова, шість країн зацікавлені у зберіганні газу в українських газосховищах.