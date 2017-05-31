Земельні «розбірки» на Вінничині: поліція затримала 38 осіб, шестеро людей поранено

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Фото: Facebook Сергей Князев Поліція затримала учасників збройного конфлікту у Вінницькій обл. 31.05.2017

Одна людина госпіталізована з пораненням в живіт, ще п'ятеро від госпіталізації відмовилися

У Вінницькій обл. в с. Метановка в результаті збройного конфлікту на одному з фермерських господарств поліція затримала 38 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Нацполиции України Сергій Князєв.

«Хлопці в балаклавах ризикнули захопити фермерське господарство в селі Метановка Теплицького району. Між місцевим фермером-орендарем, який підтримується місцевими жителями, і непроханими гостями зав'язалася бійка. Рейдери в будь-якому прояві - це злочинці. Рецепт тут один: зловмисників «обличчям в землю», організаторів - у в'язницю», - написав Князєв.

Спецназівці затримали 38 чоловіків. Їх особи встановлюються. Зброю вилучили.

Цей факт поліція кваліфікувала як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк до семи років.

В результаті нападу на фермерське господарство 45-річний житель Метановка отримав поранення в живіт. З травматичними пораненнями за допомогою до лікарів звернулося ще п'ять чоловік. Їх життю нічого не загрожує. Від госпіталізації люди відмовилися.

Як повідомлялося раніше, близько 20 осіб у балаклаві зайшли на територію підприємства і влаштували стрілянину.