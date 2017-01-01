Жахлива аварія на Одещині: п’ятеро загиблих, двоє людей госпіталізовано
- Сьогодні, 01:49
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ДТП сталася за участю двох легкових автомобілів, один із яких перевернувся у кювет
На трасі Одеса-Мелітополь у Лиманському районі сталося жахлива дорожньо-транспортна пригода. В результаті чого п'ятеро людей загинули, ще двоє отримали травми.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомлення про ДТП надійшло до рятувальників у неділю.
«До місця виклику о 17:40 прибуло пожежно-рятувальне відділення. Було встановлено, що дорожньо-транспортна пригода сталась за участю двох легкових автомобілів, один із яких перевернувся у кювет. Рятувальники провели перевертання пошкодженого автомобіля Daewoo Lanos та з використання гідравлічного інструменту вилучили з салону автомобіля п’ятеро загиблих осіб», - йдеться у повідомленні.
Внаслідок дорожньої пригоди постраждали також водій і пасажир автомобіля Audi A6, які у важкому стані госпіталізовані до одеської обласної клінічної лікарні.
Обставини надзвичайної події наразі встановлюються.
«Главком» також повідомляв, що в неділю у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля з дипломатичними номерами та мотоцикліста.
В результаті аварії постраждав водій мотоцикла, ймовірним винуватцем ДТП називають водія автомобіля, номера якого були пошкодженні і відлетіли від удару.