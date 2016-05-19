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    Жахлива ДТП: на Львівщині легковик на «зебрі» збив жінку і двох дітей

    • Сьогодні, 16:03
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    Внаслідок аварії у Бориславі постраждала жінка та двоє її дітей – син і донька

    На Львівщині водій автомобіля «Рено Мастер» на пішохідному переході скоїв наїзд на жінку і двох дітей. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

    Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 лютого в місті Борислав, на вулиці Шевченка, 10. Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Мастер», 29-річний житель Дрогобича, скоїв наїзд на жінку та двох дітей, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

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    Унаслідок ДТП 31-річна місцева жителька дістала тілесні ушкодження: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій поперекового відділу хребта, тазу, забій лівого колінного суглобу». Її 11-річний син отримав тілесні ушкодження: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки». 10-річній доньці поставили діагноз: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, підвертальний перелом лівого стегна зі зміщенням».

    Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

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    ДТП Львівщина
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