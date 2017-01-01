Жахливе ДТП на Житомирщині: п’ятеро загиблих, двоє осіб госпіталізовано

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Місце ДТП

Постраждалих госпіталізували до реанімаційного відділення

Сьогодні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Олевському районі Житомирської області, п’ятеро людей загинули, ще двоє пасажирів отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«По прибуттю рятувальників до місця події з’ясувалося, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів «Suzuki» та ВАЗ-2109, двоє водіїв та троє пасажирів легковиків загинули, ще двоє пасажирів отримав травми», - зазначають рятувальники.

За допомогою гідравлічних ножиців, бійці ДСНС розрізали бокові стійки в обох автомобілів, зняли дах та дістали двох постраждалих із автомобіля Suzuki, яких госпіталізовано до реанімаційного відділення Олевської центральної районної лікарні.

Рятувальники також, затосувавши гідравлічний інструмент, деблокувати трьох загиблих із понівеченого Suzuki та двох загиблих із ВАЗ-2109.

«Усі інші обставини пригоди продовжують встановлювати фахівці», - резюмують у ДСНС.

До слова, сьогодні у Львові зіткнулося три потяги: вісім вагонів зійшли з рейок.