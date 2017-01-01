Жахливий злочин: правоохоронці затримали жінку, яка викинула власну доньку з вікна (Фото)
- Сьогодні, 09:58
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Мешканку Енергодара вдалося затримати в районі місцевого парку
В Енергодарі правоохоронці затримали жінку, яка викинула свою 12-річну дочку з вікна. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Запорізької області.
«На пошуки зловмисниці був орієнтований особовий склад енергодарського відділу поліції, представників Національної гвардії, а також до пошуків приєдналися активісти та небайдужі громадяни Енергодара. У результаті жінку вдалося затримати за лічені години», - розповіли в поліції.
Так, в ході оперативно-розшукових заходів мешканку Енергодара 1972 року народження вдалося затримати в районі місцевого парку.
Наразі жінка затримана за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальну виробництво за ознаками ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, вчора в Енергодарі Запорізької області з вікна квартири на дев'ятому поверсі викинули 12-річну дівчинку, яка загинула.