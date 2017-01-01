Жінок у Києві проживає на 217 тисяч більше, ніж чоловіків – статистика

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Середній вік жінок, які постійно проживають у столиці, становить 41,4 року, тоді як у чоловіків це 37,3 року

Постійно у столиці проживає близько 1 млн 541 тис. жінок, а чоловіків – близько 1 млн 324 тис. Про це повідомляє головне управління статистики у місті Києві.

Загалом на тисячу чоловіків у Києві припадає 1170 жінок. Так, на тисячу чоловіків віком від 20 до 29 років припадає тисяча жінок того ж року, віком від 30 до 49 років – 1090 жінок, віком від 60 до 69 років – 1520 жінок. А на тисячу чоловіків старше 80 років припадає 2180 жінок.

Також зазначається, що середній вік жінок, які постійно проживають у столиці, становить 41,4 року, тоді як у чоловіків – 37,3 року.

Згідно з даними статистики, у 2015 році середня очікувана тривалість життя при народженні для жінок у Києві становила 77,8 року, а для чоловіків – 69,8 року.

Як повідомлялося раніше, більшість (58%) громадян віддає перевагу вступу України до ЄС, свідчать дані опитування Центру Разумкова і фонду «Демократичні ініціативи».