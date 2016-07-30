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    Жириновський хоче вигнати Путіна з Кремля

    • Сьогодні, 11:17
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    Володимир Жириновський
    Володимир Жириновський

    Кремль необхідно перетворити на музей, вважає лідер ЛДПР

    Лідер Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський закликав перенести основну резиденцію російського президента Володимира Путіна з Кремля, повідомляє ТАСС.

    На думку політика, Кремль необхідно перетворити на музей, який відвідуватимуть мільйони туристів.

    Жириновський наголосив, що втілення подібної ідеї стане одним з пунктів передвиборної кампанії ЛДПР на виборах російського президента в 2018 році. «Кремль звільнити, там має бути тільки музей, резиденцію президента перенести, побудувати в іншому хорошому місці, а це – величезний музей, там мільйони туристів можуть перебувати», – резюмував Жириновський.

    Раніше Жириновський пригрозив знищити Україну, якщо його оберуть президентом.

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