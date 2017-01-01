Жириновський одумався і тепер відхрещується від своїх погроз нардепам «Єдиної Росії»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Жириновський

«Я казав про мафію, про злочинність, про корупцію. Який це має стосунок до депутатського корпусу?» – каже тепер політик

Російський нардеп, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що його емоційний виступ 15 березня на засіданні Держдуми стосувався злочинців, а не колег-депутатів, передає агентство міських новин «Москва».

«Я казав про мафію, про злочинність, про корупцію. Це до них моє звернення. Який це має стосунок до депутатського корпусу?» – сказав політик.

Нагадаємо, 15 березня Жириновський вивів із залу всіх представників фракції ліберал-демократів після того, як віце-спікер парламенту Сергій Неверов закликав комісію з етики вивчити його висловлювання. Зокрема, лідер ЛДПР заявив, що на кандидатів від його партії в Московській області під час виборчої кампанії чинився тиск, після чого пообіцяв, що коли «в'їде в Кремль» як президент, буде «розстрілювати і вішати» опонентів.