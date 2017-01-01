Житель Рівного перевозив в автомобілі 113 кілограмів бурштину

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Вилучений бурштин

Бурштин був захований у трьох мішках та одному поліетиленовому пакеті

Працівники Рівненської прокуратури та Рівненського районного відділення поліції під час огляду автомобіля «Мерседес Бенц Віто» поблизу села Обарів у Рівненському районі виявили каміння бурштину-сирцю вагою 113 кг.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.

Зазначається, що житель Рівного перевозив бурштин у трьох мішках та одному поліетиленовому пакеті. Каміння вилучено, його вартість встановлюється.

За даним фактом розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 Кримінального кодексу України (придбання, зберігання завідомо одержаного злочинним шляхом майна).

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до незаконного видобутку та переміщення бурштину.