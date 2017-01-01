На Рівненщині бурштинокопачі розібрали міст на шляху поліції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Рівненщині понад 200 бурштинокопачів поблизу села Більська Воля Володимирецького району вчинили опір працівникам поліції.

Першого квітня, під час відпрацювання Володимирецього району, силами оперштабу протидії незаконному видобутку бурштину у лісовому масиві поблизу села Більська Воля понад 200 місцевих жителів заблокували рух службового транспорту.

Старателі розібрали дерев'яний місток, чим перешкодили подальшому руху поліцейських. Протестувальники вимагали від правоохоронців припинити заважати їм видобувати бурштин. Шляхом переговорів поліцейські нейтралізували конфлікт.

Згодом, після розблокування дороги, поліція змогла відновити міст. Під час конфлікту зброя та спецзасоби не застосовувалися, ніхто не постраждав. За фактом опору працівникам поліції розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України.





Джерело: 24 канал