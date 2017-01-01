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Список журналу Time

Видання поділило найвпливовіших людей світу на п’ять категорій

Авторитетного американський журнал Time назвав сотню найвпливовіших людей світу, в яку увійшли серед інших президент США Дональд Трамп, лідер КНДР Кім Чен Ин, президент Російської Федерації Володимир Путін, а також Папа Римський Франциск.

Відповідний список опублікований на сайті видання.

Примітно, журнал не ранжирував членів списку, не складав рейтинг, а просто розмістив їх за категоріями. Зокрема, всі найвпливовіші люди світу увійшли в одну з таких п'яти категорій – «Лідери», «Титани», «Новатори», «Діячі мистецтва» і «Кумири».

Так, у категорії «Лідери» значаться президент США Дональд Трамп, лідер КНДР Кім Чен Ин, президент Російської Федерації Володимир Путін, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, Папа Римський Франциск, засновник порталу Wikileaks Джуліан Ассанж, голова КНР Сі Цзіньпін, та інші.

«Титанами» серед інших Time назвав, зокрема, підприємців Деніела Ека та Евана Шпігеля, главу американської Федеральної резервної системи Джаннет Єллен, баскетболіста Леброна Джеймса і засновника онлайн-магазину Amazon.com Джеффа Безоса.

У категорію «Новаторів» потрапили дочка президента США Іванка Трамп і її чоловік Джаред Кушнер, американська актриса Констанс Ву та інші.

Серед «Діячів мистецтва» журнал відзначив співачку Алішу Кіз, сценариста Баррі Дженкінса, актрису і співачку Демі Ловато, співака Еда Ширана, актрису Емму Стоун та інших представників шоу-бізнесу.

У категорії «Кумири» найбільш відомі письменниця Маргарет Етвуд і футболіст Колін Каперник.

«Главком» також повідомляв, що американське агентство Bloomberg презентувало свою версію топ-500 мільярдерів світу. У списку є лише один український бізнесмен, власник енергетичних і металургійних підприємств Ринат Ахметов, статки якого оцінюються в 3,66 млрд дол. Він посів 483-й рядок списку.

Джерело: 112 Україна