Журналіста «Главкома» визнано найкращим розслідувачем в енергетичному секторі

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Наталка Прудка

Економічний оглядач Главкому Наталка Прудка стала одним із переможців конкурсу, оголошеного аналітичним центром DiXi Group для журналістів-розслідувачів Проекту USAID «Прозора енергетика». Проект спрямований на боротьбу з корупцією та поліпшення фінансової прозорості в енергетичному секторі України.

На розгляд конкурсної комісії автором були подані матеріали «Главкома»: Сонячний удар. Дмитро Вовк надає першу допомогу енергетичним монополістам, Тарифний марафон імені Ахметова та інші.

Найближчим часом «Главком» надрукує статтю-розслідування, розробку якої автор здійснює в межах проекту «Прозора енергетика» на тему Кому вигідно гальмувати запуск роботи Фонду енергоефективності?

В листопаді 2016 року Наталка Прудка посіла перше місце на міжнародному конкурсі SEF-2016 KYІV за публікацію в «Главкомі» на тему відновлювальної енергетики Сонце, вітер чи Ахметов? Про перспективи альтернативної енергетики в Україні.

В журналістику Наталка Прудка прийшла в 1992 році після 15-річної роботи інженером-конструктором в ЦКБ «Арсенал», де займалася розробкою гоніометра на базі кільцевого лазеру.

Закінчила Київський політехнічний інститут, а також Київський державний університет ім. Шевченка (спецфакультет Лазерна техніка). До приходу в «Главком» друкувалася в інших виданнях, в 2006 році перемогла на міжнародному конкурсі ділових кіл «PRESS-звання» в 2-х номінаціях: електроенергетика та нафта.

В 2004 році Наталка Прудка, як автор програми «Україна енергетична» (виходила на ICTV, СТБ, Першому національному та УТР) перемогла в щорічному конкурсі журналістів «Золоте перо». Тоді ж стала переможцем Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу» в номінації «журналіст», що був організований Президією Академії Наук України.

Свою першу перемогу Наталка Прудка отримала в 1998 році за висвітлення діяльності атомної енергетики в програмі «Вікна-бізнес» на телеканалі СТБ. Друкувалася в таких виданнях, як «Енергобізнес», «Профіль», «Фінансова Україна», «Дзеркало тижня», «Галицькі контракти». Працювала 6 років на радіо «Свобода».

В 1993 році стала одним із ініціаторів запуску видання «Укрінформ-бізнес-ньюс», що відразу ж стало лідером на ринку ділової інформації України – згодом це видання було перейменовано в нині відоме інформаційне агентство «Українські новини». Була головним редактором телеканалу «Український бізнес-канал UBC».