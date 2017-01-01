Журналісти «застукали» Ляшка, який повернувся з рандеву в Австрії. Він усіх обматюкав

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Олег Ляшко в Австрії

Ляшко відмовився розповідати, як відпочив в Австрії

Лідер фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко після розкішних австрійських канікул повернувся в Україну і нагрубіянив журналістам. Про це повідомляють «Подробности».

«Наші журналісти зустріли нардепа в міжнародному аеропорту «Бориспіль» і поцікавилися: що за термінові справи були у нього у Відні і курортному Клагенфурті в альпійських передгір'ях. У відповідь пролунав лише потік «неефірної» лайки. Ні про цілі вояжу, ні про джерела доходів на цю подорож у компанії друга і кума Юрія Сухіна та київського студента Даніеля Лайса Олег Ляшко не розповів», - йдеться в сюжеті.

Потім у супроводі міцних хлопців з охорони Ляшко виїхав на новій машині, пише «Страна».

Раніше фотокореспонденти неодноразово бачили опозиційного політика на броньованому джипі преміум-класу Cadillac Escaladе. Такий куленепробивний джип коштує близько 9 млн грн.

Зараз же Ляшко пересів на представницький седан німецької марки Mercedes, популярний серед депутатів і чиновників. За ціною він не поступається попередній машині нардепа.

Як повідомлялося, Ляшко провів закінчення травневих свят в Австрії. Український політик полетів до Відня вранці 7 травня в компанії свого кума Юрія Сухіна. Відразу після прильоту до Відня Ляшко і Сухіна зустрів київський студент, громадянин Німеччини Даніель Лайс, з яким лідера радикалів часто бачать разом останнім часом. Компанія сіла в одну машину і вирушили в бік міста Грац по автобану. Цілий день трійця пробула в Клагенфурті - місті на півдні Австрії. Друзі їздили по дорогих ресторанах і нічних клубах. Коли прийшла пора відпочивати, то розмістилися в одному готелі.

Раніше повідомлясь, що Олега Ляшка сфотографували в віденському кафе в компанії невідомого молодого чоловіка. Як з'ясувалося пізніше, цього таємничого супутника Олега Ляшка звуть Даніель Лайс. Йому 23 роки. Молода людина вчиться в КНЕУ (Київський національний економічний університет).