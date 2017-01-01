ЗМІ: Генпрокуратура РФ не відмовлялася вручити повідомлення про підозру Януковичу (ДОКУМЕНТ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокуратура РФ заявляє, що стосовно частини запиту про встановлення місця проживання та вручення письмового повідомлення про підозру, «розгляд запиту триває»

Генпрокуратура Росії не відмовила у виконанні міжнародного запиту щодо вручення письмового підозри Віктору Януковичу. Це стало відомо, завдяки документу, який обнародували «Комментарии».

Цей документ - офіційна відповідь Генпрокуратури РФ на запит Генпрокуратури України щодо кримінальної справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

В рамках досудового розслідування Генеральна прокуратура України у своєму офіційному зверненні (від 28.11.2016) до російських колег просила їх:

1) встановити місце проживання (перебування) та вручити письмове повідомлення про підозру В.Ф. Януковичу;

2) вручити В.Ф. Януковичу повістку про його виклик до слідчого Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України 13.12.2016 та 20.12.2016 для участі в допиті в якості підозрюваного;

3) в разі отримання заяви підозрюваного про відмову від явки за вказаними повістками, допитати В.Ф. Януковича в якості підозрюваного представником уповноваженого органу РФ.

30 січня 2017 на своєму брифінгу військовий прокурор Руслан Кравченко заявив, що Генпрокуратура РФ відмовила у виконанні міжнародного запиту щодо вручення письмового підозри Януковичу.

«... Вони (ДП РФ) відмовили нам (ГПУ) у виконанні міжнародного запиту щодо вручення письмового підозри Януковичу. Генеральна прокуратура Російської Федерації надіслала нам лист, що вона не буде виконувати наш запит про міжнародну правову допомогу»- заявив Кравченко.

З наявного в нашому розпорядженні документа видно, що дана інформація не відповідає дійсності.

У своїй відповіді ДП РФ вказала, що стосовно частини запиту про встановлення місця проживання та вручення письмового повідомлення про підозру, «розгляд запиту триває».

ДП РФ, проте, дійсно відмовило в проведенні дій, зазначених у п.2 і п.3 запиту (вручення повісток і проведенні допиту) з посиланням на п.3. ст.7 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, а саме - занадто короткий строк повідомлення, що не відповідає міжнародній практиці (запит від 28 листопада з порядком на 13 і 20 грудня). Крім того, запит на проведення даних слідчих дій неможливий за законом до моменту повідомлення Януковичу про підозру і отримання ним статусу підозрюваного.

Таким чином, ЗМІ роблять висновок про те, що Янукович все ще не є підозрюваним, оскільки ДП РФ ще розглядає можливість вручення йому письмового повідомлення про підозру і те, що військовий прокурор Кравченко представив громадськості неточну інформацію, стверджуючи, що ДП РФ відмовила у виконанні міжнародного запиту щодо вручення письмової підозри Януковичу.