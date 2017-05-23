ЗМІ: Кутовий іде у відставку через земельну реформу

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Тарас Кутовий

Джерела в Кабміні розповідають, що у Кутового були напружені відносини з прем’єр-міністром Гройсманом

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий подав у відставку через незгоду із земельною реформою, яку пропонує уряд. Про це «Українській правді» повідомили власні джерела в Адміністрації президента.

«Йде через земельну реформу», - зазначив співрозмовник в Адміністрації президента.

Водночас джерела в Кабміні розповідають, що у Кутового весь час були напружені відносини з прем’єр-міністром, який нав’язав йому першого заступника Максима Мартинюка.

«Йому не дали жодних повноважень. Забрали «Укрспирт», «Укрліс». Знизу перший зам Мартинюк. Чоловік вирішив не бути клоуном і пішов», - зазначив співрозмовник в уряді.

«Останньою краплею стало лісагентство та земля», - додало інше джерело в Кабміні.

Як повідомляв «Главком», сьогодні міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий заявив, що йде у відставку.