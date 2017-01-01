ЗМІ назвали місце, де Макрон планує відсвяткувати перемогу на виборах у Франції

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Прихильники Еммануеля Макрона

Напередодні команда Макрона отримала відмову від мерії Парижа на проведення великого мітингу на Марсовому полі

Кандидат в президенти Франції, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон в разі перемоги на виборах має намір використовувати майданчик біля паризького музею Лувр, щоб відсвяткувати з прихильниками свій успіх.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

За інформацією джерел телеканалу, в якості місця проведення переможного мітингу команда Макрона вибрала еспланаду Лувра - площа, з усіх боків оточена однойменним королівським палацом, який наразі є одним з найбільших музеїв світу.

Емманюель Макрон довгий час шукав і в підсумку знайшов символічне місце, де він і його прихильники відсвяткують перемогу, якщо у неділю 7 травня він буде обраний президентом.

Раніше в четвер, додає телеканал, команда Макрона отримала офіційну відмову від мерії Парижа на проведення великого мітингу в неділю ввечері на Марсовому полі - біля підніжжя Ейфелевої вежі. При цьому можливість такого зібрання колись уже була узгоджена з префектурою поліції столиці, однак муніципальна влада в підсумку відповіла відмовою на запит штабу політика.

«Марсове поле у вихідні повинні відвідати співробітники оціночної комісії Міжнародного олімпійського комітету в рамках робіт, пов'язаних з кандидатурою Парижа на проведення Олімпійських ігор 2024 року», - пояснив цю відмову перший заступник мера міста Брюно Жюйяр.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

У середу пройшли заключні теледебати двох кандидатів напередодні другого туру, голосування відбудеться 7 травня.

Як повідомляв «Главком», теледебати між Макроном та Ле Пен тривали понад 2 години. За попередніми підрахунками, їх подивилось понад 20 мільйонів глядачів.

За даними опитування Elabe, 63% французів вважали більш переконливим на дебатах Еммануеля Макрона, 34% сподобалась риторика Марін Ле Пен.

Детальніше читайте: «У Франції відбулися передвиборчі дебати Макрона та Ле Пен: головні тези»