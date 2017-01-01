ЗМІ оприлюднили резолюцію мітингу мешканців Авдіївки

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Блокада Донбасу загрожує Авдіївці не менше, ніж бойовики, - резолюція мітингу жителів міста

Жителі Авдіївки різко негативно оцінюють блокаду непідконтрольних нинішній українській владі територій Донецької області, повідомляє з посиланням на відповідну резолюцію мітингу один з місцевих ресурсів.

«Ми, учасники мітингу, від імені багатотисячної героїчної Авдіївки, трудових колективів, бюджетних та комунальних підприємств і установ, волонтерських і громадських організацій міста, висловлюємо свою незгоду з беззаконною блокадою на лінії фронту...Головний годувальник міста - Авдіївський коксохімічний завод - на межі зупинки. На підприємстві вже почалися скорочення. Без працюючого АКХЗ у Авдіївки немає майбутнього. Завод не зупинили бойовики, але зупинять блокувальники, оскільки підприємство не одержує вугілля і не може працювати», - сказано в повідомленні.

В інформації підкреслюється, що зупинка містоутворюючого підприємства загрожує тим, що підприємства і установи міста ризикують залишитися без електроенергії, тепла і води.

«Це - ніж у спину від людей, які зараз ведуть блокаду і називають себе патріотами України. Блокувальники! Дайте вижити Авдіївці! Перестаньте думати тільки про владні кабінети, подумайте про живих людей, про авдіївських дітей, матерів і дідів. Блокада – це політичний піар на життях авдіївців!.. Блокувальники, схаменіться! Зупиніться! Ви здійснюєте злочин! Не відривайте Авдіївку від України! Слава Україні!», - зазначено в тексті резолюції.

При цьому, як повідомляє медіа, учасники акції закликали Президента України Петра Порошенко «навести порядок, припинити блокування доріг, привести до відповідальності людей, які незаконно перекривають залізничне сполучення».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Авдіївці протестують проти блокади Донбасу.

Джерело: Українські новини