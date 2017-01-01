В Авдіївці протестують проти блокади Донбасу

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Блокада залізниці на Донбасі

Учасники акції протесту закликають зупинити блокаду залізниці на Донбасі

В Авдіївці відбувається акція проти торговельної блокади Донбасу. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Активісти зазначають, що «коли економіка України ледь тримається на ногах, коли великі промислові підприємства працюють в умовах дефіциту сировини, на нашій рідній землі створюються штучні перепони щодо подолання окупаційного режиму ворога».

«Організатори так званої торгівельної блокади з терористами мають негайно припинити свої дії та звільнити залізничні гілки сполучення. Якщо не зупинити блокаду найближчим часом, ми отримаємо невиправні наслідки, які позначаться на місцевому населенні й на регіональному виробництві», - йдеться у заяві.

Активісти зібрались біля пам'ятника Тарасу Шевченку з плакатами.

Як повідомлялося, уряд на засіданні 1 березня затвердив «Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції». Документ було розроблено на виконання статті 12 Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільної блокадою, що призвело до повної зупинки постачань вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.

Кабінет міністрів України опублікував постанову про «Затвердження порядку переміщення товарів у район чи з району проведення антитерористичної операції», де вказано, які товари можна везти через лінію розмежування на Донбасі.