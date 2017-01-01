ЗМІ повідомляють про ще один вибух у Кабулі

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Вибух у Кабулі

Звук вибуху було чутно з околиць району Шаш Дарак у місті Кабул, пише видання

Відносно потужний вибух відчули в афганській столиці Кабул у вівторок, передає Khaama Press.

Одразу не було жодних повідомлень про тип вибуху і точне місце розташування.

Джерела служби безпеки підтверджують, що звук вибуху було чутно з околиць району Шаш Дарак у місті Кабул, пише видання.

Як зазначається, джерела кажуть, що, ймовірно, у районі міста приземлилася ракета, випущена з невідомого місця.

При цьому представник МВС країни Наджиб Даніш підтвердив, що ракети приземлилися у дворі в районі Шаш Дарак, але жертв або побічних збитків немає.

За кілька днів до нинішнього інциденту у Кабулі стався теракт, внаслідок якого загинуло понад 150 осіб.