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    ЗМІ повідомляють про ще один вибух у Кабулі

    • Сьогодні, 11:13
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    Вибух у Кабулі
    Вибух у Кабулі

    Звук вибуху було чутно з околиць району Шаш Дарак у місті Кабул, пише видання

    Відносно потужний вибух відчули в афганській столиці Кабул у вівторок, передає Khaama Press.

    Одразу не було жодних повідомлень про тип вибуху і точне місце розташування.

    Джерела служби безпеки підтверджують, що звук вибуху було чутно з околиць району Шаш Дарак у місті Кабул, пише видання.

    Як зазначається, джерела кажуть, що, ймовірно, у районі міста приземлилася ракета, випущена з невідомого місця.

    При цьому представник МВС країни Наджиб Даніш підтвердив, що ракети приземлилися у дворі в районі Шаш Дарак, але жертв або побічних збитків немає.

    За кілька днів до нинішнього інциденту у Кабулі стався теракт, внаслідок якого загинуло понад 150 осіб.

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