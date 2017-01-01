В Афганістані під час похорону жертв зіткнень з поліцією пролунали вибухи, є загиблі

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Фото: @MuslimShirzad Вибух на похороні в Афганістані

Три вибухи сталися під час похорону жертв насильницьких зіткнень між афганською поліцією і протестуючими

Під час похорону в Кабулі (Афганістан) сьогодні, 3 липня 2017 року, сталося декілька вибухів, є загиблі. Про це з посиланням на співробітників служби безпеки країни та очевидців повідомляє Reuters.

«Щонайменше 12 людей загинули в результаті трьох вибухів в суботу в Кабулі біля похорону жертв насильницьких зіткнень між афганською поліцією і протестуючими днем раніше», - йдеться в повідомленні. Так, за словами очевидців, в результаті вибухів убито 12 людей, ще 18 поранені.

У свою чергу видання Tolo News повідомляє про 18 загиблих в результаті вибухів.

Як повідомлялося, у Кабулі поліція відкрила вогонь по протестувальниках, які прямували до президентського палацу. Вбиті п'ятеро маніфестантів. Серед них син заступника голови Сенату Афганістану.

Жителі Кабула зібралися в п'ятницю в місці, де в середу потужним вибухом було вбито близько 90 осіб і сотні були поранені. Присутні скандували антиурядові і антиталібські гасла, кидали каміння в бік поліції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, намагаючись перегородити шлях до президентського палацу.

«Главком» повідомляв, що поліція спочатку почала стріляти в повітря після того, як деякі з демонстрантів спробували проникнути за межі поліцейського кордону.

Обурених протестувальників згодом таки зупинила стрілянина.