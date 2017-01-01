ЗМІ: «Приватбанк» хоче анулювати депозитні договори родини Суркісів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Бізнес

Державний банк подав до суду з метою розірвання депозитів сім’ї Суркісів.

Державний «Приватбанк» хоче розірвати депозитні договори із родиною Суркісів. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Finbalance.

15 травня було призначено склад Печерського райсуду Києва для розгляду позову «Приватбанку» до Ігоря Суркіса, Григорія Суркіса, Рахміля Суркіса, Світлани Суркіс, Поліни Ковалик, Марини Суркіс, ТОВ «Мтір Ессет Менеджмент» про визнання недійсними договорів. В якості третьої особи в судовому спорі фігурує Мінфін.

Кабінет міністрів 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

На етапі тимчасової адміністрації в банку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in).

27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом А-банку до НБУ, Фонду гарантування й тимчасового адміністратора «Приватбанку».

Голова правління Приватбанку Олександр Шлапак заявив, що в позовах до банку йдеться про суми близько 1 млрд гривень зобов'язань перед сім'єю Суркісів і близько 360 млн гривень - перед колишніми акціонерами банку.

Шлапак нагадав, що операцію bail-in проводив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під керівництвом Національного банку України.

«Ми раніше домовлялися, що подальші судові тяжби навколо цієї операції буде контролювати і курирувати НБУ», - сказав Шлапак.

Читайте також: «Торги йшли до останнього». Як забирали банк Коломойського