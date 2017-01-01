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    ЗМІ: Росія припинила поставки дизпалива в Україну

    • Сьогодні, 16:14
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    Поставки було припинено 8 лютого 2017 року «у зв'язку з переукладанням контрактів на експорт нафтопродуктів»

    Трубопровідні поставки російського дизельного палива в Україну припинені вже протягом місяця у зв'язку з тим, що Федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ не оформлює документи.

    Про це із посиланням на джерела повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Зазначається, що в прес-службі міністерства енергетики РФ агентству заявили, що «у Росії відсутні міжурядові угоди щодо поставок нафтопродуктів в Угорщину і Україну. Поставки дизельного палива в зазначених напрямках здійснюються господарюючими суб'єктами, виходячи з економічної доцільності. Відповідно, говорити про припинення поставок Російською Федерацією некоректно».

    Водночас у відомстві додали, що, за даними ПАТ «Транснефть», поставки було припинено 8 лютого 2017 року «у зв'язку з переукладанням контрактів на експорт нафтопродуктів».

    За інформацією прес-служби, нафтопродукти, призначені для поставки в напрямку України, наразі перерозподіляються за іншими напрямками, зокрема в Приморськ і Новоросійськ.

    Радник президента «Транснефти», прес-секретар Ігор Дьомін повідомив, що «Транснефть» здійснює транспортування нафтопродуктів за заявками власників ресурсу, після оформлення відповідних документів на експорт.

    «У лютому були заявки від нафтових компаній з експорту дизельного палива в напрямку України. Поточного місяця оформлених експортних партій ще не було», – уточнив він.

    У прес-службі «Роснефти», яка здійснює поставки в зазначеному напрямку, повідомили, що «нафтопродукти «Роснефти» постачаються до України та Угорщини відповідно до домовленостей з партнером компанії. Контрактом передбачено можливість зміни обсягів поставок залежно від запиту контрагента і ефективності їх реалізації», – наголосили в компанії.

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