ЗМІ: США готові підтримати вступ Чорногорії до НАТО попри незгоду з цим з боку Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З Білого Дому надходять сигнали про підтримку країни з колишньої Югославії у її Північноатлантичних прагненнях

Білий Дім може підтримати вступ Чорногорії до НАТО. Про це повідомляє електронна версія газети The Wall Street Journal посиланням на інформацію, отриману від джерела в адміністрації Дональда Трампа, цитує видання радіостанція «Эхо Москвы».

Співрозмовник видання зазначив, що ділиться змістом нарад Ради нацбезпеки, в яких сам брав участь. Рада нацбезпеки зважує чорногорське питання, проте Білий дім схиляється до того, щоб дати «зелене світло». У січні сенатський комітет з закордонних відносин одноголосно підтримав заявку Подгориці.

На думку американського видання, дане питання може стати першою точкою розбіжностей між Вашингтоном і Москвою після вступу на посаду президента Трампа.

Наприкінці січня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив упевненість, що прихід до влади Трампа не завадить США ратифікувати протокол про вступ до альянсу Чорногорії. «Я переконаний, що американський Сенат ратифікує протокол. Його вже ратифікувала 21 країна НАТО, сьогодні завершиться ратифікація у Франції, і через кілька місяців ми зможемо вітати Чорногорію в рядах альянсу», - сказав він. Прем'єр Чорногорії Душко Маркович заявив, що «ні в найменшій мірі не сумнівається в ратифікації США протоколу про вступ».

На саміті НАТО в грудні 2009 року Чорногорія отримала План дій для членства в НАТО. У 2010 році стартували переговори, які завершилися підписанням протоколу про вступ до організації в травні 2016 року. Після ратифікації цього протоколу всіма країнами альянсу і Чорногорією ця країна стане повноцінним учасником Вашингтонського договору про колективну безпеку.