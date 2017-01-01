ЗМІ: Світовий банк вирішив надати Україні $150 млн кредиту

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Світовий банк

Позику мають надати Експортно-імпортному банку України

Світовий банк вирішив надати Україні новий кредит на $150 млн. Рішення було прийнято у вівторок, 2 травня, на засіданні Ради директорів організації.

Про це повідомляє агентство «Тасс» з посиланням на обізнані джерела в банку.

Позика надається Експортно-імпортному банку України під суверенні гарантії.

ЗМІ зазначає, що раніше «Укрексімбанк» повідомляв, що мета даного проекту - розширення доступу до довгострокового фінансування для «експортно орієнтованих малих і середніх підприємств».

Спочатку проект передбачалося затвердити за спрощеною процедурою, без обговорення, 31 березня. Однак, потім керівництво банку вирішило, що нову позику необхідно обговорити на засіданні Ради директорів у звичайному порядку, що і було зроблено.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України направило директору Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Какхонен лист-запрошення для спеціальної місії з підготовки звіту щодо легкості ведення бізнесу.