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    ЗМІ: Світовий банк вирішив надати Україні $150 млн кредиту

    • Сьогодні, 07:23
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    Світовий банк
    Світовий банк

    Позику мають надати Експортно-імпортному банку України

    Світовий банк вирішив надати Україні новий кредит на $150 млн. Рішення було прийнято у вівторок, 2 травня, на засіданні Ради директорів організації.

    Про це повідомляє агентство «Тасс» з посиланням на обізнані джерела в банку.

    Позика надається Експортно-імпортному банку України під суверенні гарантії.

    ЗМІ зазначає, що раніше «Укрексімбанк» повідомляв, що мета даного проекту - розширення доступу до довгострокового фінансування для «експортно орієнтованих малих і середніх підприємств».

    Спочатку проект передбачалося затвердити за спрощеною процедурою, без обговорення, 31 березня. Однак, потім керівництво банку вирішило, що нову позику необхідно обговорити на засіданні Ради директорів у звичайному порядку, що і було зроблено.

    Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України направило директору Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Какхонен лист-запрошення для спеціальної місії з підготовки звіту щодо легкості ведення бізнесу.

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