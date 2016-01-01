ЗМІ: Туреччина попередила масштабні кібератаки на енергосистему країни

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Підготовку до атак хакерів Туреччина почала помічати одразу після спроби державного перевороту

У Туреччині запобігли масштабній кібератаці на систему контролю і розподілу електроенергії, повідомляє проурядове інформагентство Anadolu.



За повідомленням Міністерства енергетики та природних ресурсів Туреччини, дії хакерів щодо енергосистеми країни стали фіксуватися відразу після спроби перевороту 15 липня.



«Були виявлені і попереджені спроби проникнення в систему контролю і розподілу електроенергії. Дії хакерів - показник того, що готуються багато спроб саботажу в енергогалузі Туреччини. З огляду на ймовірність повторення атак, особливо в новорічну ніч, вжито додаткових заходів», - зазначили в міністерстві.



При цьому офіційні структури Туреччини проводять розслідування на предмет виявлення зв'язку між діями хакерів і перебоями в енергопостачанні, які мали місце в останні дні в західних регіонах країни.

Як повідомлялося раніше, після спроби військового перевороту в країні були затримані 25 тис. 917 осіб, з них 13 тис. 419 залишаються під вартою.

