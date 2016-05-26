ЗМІ: У Києві держслужбовець скоїв ДТП і хотів «відмазатись», представившись радником міністра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік розповідав патрульним, що він радник міністра інфраструктури і викликав на допомогу... маму

У Києві державний службовець Роман Булах п'яним потрапив в ДТП, погрожував статусом радника міністра, а потім зник. Про це в Facebook повідомляє «Київ Оперативний».

«На лінію 102 надійшло звернення, що на вулиці М. Тимошенко, 19, водій автомобіля Mazda, номера 44783KE, скоїв ДТП і втік з місця. Орієнтування передали всім патрулям Оболоні і вже через кілька хвилин, на Героїв Дніпра, 1, автомобіль був затриманий», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що водій був у сильному алкогольному сп'янінні і погрожував статусом радника міністра.

На місце приїхала мати порушника і намагалася «по-тихому» залагодити інцидент, але поліція склала протокол. Автомобіль евакуйований.

Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян спростував інформацію про те, що Роман Булах є його радником.

«Роман Булах ніколи не був моїм радником. Це співробітник державного підприємства «Укрсервіс», який відповідає за обслуговування систем відеоспостереження будівлі, де розміщується ряд держструктур, в т.ч. Мінінфраструктури», - написав він у коментарях до посту групи «Київ Оперативний» в Facebook.