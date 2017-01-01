ЗМІ: У Сєверодонецьку п’яна дружина заступника начальника поліції відкусила дівчині губу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз потерпіла перебуває в одній з лікарень Харкова

Жителі Сєверодонецька звинуватили дружину заступника начальника міського відділу поліції Дмитра Іголкіна в тому, що вона у п’яному вигляді відкусила губу дівчині.

Про це повідомляє інформатор із посиланням на Луганське обласне телебачення.

Зазначається, що події відбулися в ніч з 10 на 11 грудня у нічному клубі «Шале».

Очевидець Олег Іванов, який того вечора святкував день народження, повідомив, що все сталося, коли його гості танцювали.

«До мене підбігла одна з дівчат і сказала, що інша дівчина вступила в бійку з якоюсь жінкою. Я підійшов туди. Дівчина лежала на підлозі, а жінка сиділа на ній і дуже близько до її обличчя. Я почав їх розбороняти, підійшов охоронець, почав допомагати. Дівчина була вся в крові, частина губи у неї була відкушена», – сказав Іванов.

«Потім ми поїхали знову в «Шале» і по дорозі намагалися викликати поліцію, але з телефону у нас не вийшло», – сказав він і додав, що викликали поліцію вже коли приїхали в нічний клуб.

З’ясувалося, що там уже був чоловік тієї жінки, який виявився заступником начальника міського відділу поліції Дмитро Іголкін.

«Коли приїхала поліція, він почав поводитись неадекватно, погрожувати. Поліція нічого не робила. Просто розвернулася і поїхала», – сказав Іванов.

Пізніше Іголкін визнав провину дружини і пообіцяв компенсацію, однак після того перестав відповідати на дзвінки.

За його словами, він повіз потерпілу дівчину в пропускний пункт, там її наклали 17 швів. Зараз вона перебуває в одній з лікарень Харкова.

Справа перебуває на додатковому слідстві в прокуратурі області. За словами Іванова, поліцейський чиновник намагається перешкоджати слідству.