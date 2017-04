ЗМІ: за два роки «Антонов» не передав замовникам жодного нового літака

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цех «Антонова»

За даними «Дзеркала тижня», в складальному цеху держпідприємства вже близько трьох років стоять 10 недобудованих Ан-148 і Ан-158

Потенційні замовники не поспішають замовляти літаки у держпідприємства «Антонов», оскільки з моменту зміни його керівництва в червні 2015 року підприємство так і не випустило жодного нового серійного літака. Про це у своїй статті для DT.UA пише Дмитро Менделєєв.

Автор зазначає, що звіти «Антонова» з міжнародних виставок щодо отриманого портфеля замовлень вражають, проте реальний стан справ в даній сфері сильно відрізняється від «інформаційного шуму», створеного чиновниками ВПК.

«На сьогодні з певною часткою оптимізму можна говорити лише про контракт на поставку авіакомпанії Silk Way (Азербайджан) 10 літаків Ан-178. Цей контракт був укладений підприємством ще до президентського десанту нових керівників. Задля справедливості слід відзначити наявність угоди про спільне серійне виробництво 12 екземплярів Ан-178 для компанії Beijing A-Star Science & Technology Co., Ltd (Китай), поки що не реалізованої у вигляді контракту. На цьому можна поставити крапку... Це все», – йдеться в статті.

Менделєєв підкреслює ,що станом на квітень 2017 року жоден літак ДП «Антонов» більше не замовлено ані Саудівською Аравією, ані Міноборони України, ані ким-небудь ще. «Чому ж немає замовлень? Куди вони поділися? Раніше ж замовлення були, хоча й не гігантські. Літають же над планетою 40 побудованих за останні роки екземплярів Ан-148 і Ан-158, ще 6 Ан-32 надійшли у ВПС Іраку, 4 Ан-32 стали на службу в МНС України, кілька Ан-74 вирушили в Казахстан, Лаос, інші країни. Відповідь проста: потенційні замовники добре знають стан справ в авіабудуванні України й не поділяють інформаційного оптимізму його керівників. Їх більше хвилює питання, чи здатне наше провідне підприємство взагалі будувати літаки», – зазначає автор.

Менделєєв вказує, що останній Ан-148 був добудований і переданий замовникам рівно два роки тому – в квітні 2015 року, а всього через 2 місяці президент змінив керівництво підприємства. З того моменту (тобто – протягом другої половини 2015, всього 2016 і першої половини 2017 року), замовникам не було передано жодного літака. За словами автора, така ситуація є для авіапромисловості України безпрецедентною.

«Згаданий вище контракт із Азербайджаном та угода з Китаєм ще не перейшли у стадію виконання. Не тільки не розпочато серійного виробництва Ан-178 (а нинішнього року, відповідно до взятих зобов'язань, треба здати, щонайменше, два літаки), не розпочато навіть підготовки до нього. Та що там підготовка, зупинено всі льотні й сертифікаційні випробування Ан-178! Фактично, програма зупинилася на півдорозі. То які можуть бути замовлення?», – йдеться в статті. При цьому, Менделєєв звертає увагу на те, що в складальному цеху «Антонова» вже близько трьох років стоять 10 недобудованих Ан-148 і Ан-158. Деякі літаки майже готові, але не оснащені двигунами і певним бортовим обладнанням.

«Бездарно заморожено на роки близько 60 млн дол. Саме стільки коштує це «залізо». Це багатство покрите товстим шаром пилу, і до цього нікому немає діла. Літаки не добудовуються. Невже це робиться свідомо?», - задається питанням автор.

Нагадаємо, у грудні 2016 року авіабудівний концерн «Антонов» презентував новий транспортний літак АН-132D. У вересні того ж року «Антонов» підтвердив відсутність кооперації з Росією.

Джерело: Дзеркало тижня