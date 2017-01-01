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    Знаменитий режисер Девід Лінч вирішив залишити кінематограф

    • Сьогодні, 00:24
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    Девід Лінч
    Девід Лінч

    Режисер не хоче підлаштовуватися під смаки масового кіноспоживача

    Легендарний американський режисер Девід Лінч оголосив, що йде з кінематографа після виходу нового сезону серіалу «Твін Пікс».

    71-річний режисер в інтерв'ю виданню Sydney Morning Herald заявив, що рішення піти з кіно пов'язане з небажанням підлаштовуватися під смаки масового кіноспоживача. 

    «Все сильно змінилося. Стільки чудових картин провалилися в прокаті, хоча вони могли бути чудовими фільмами, а те, що збирає касу - не те, чим я хотів би займатися», - заявив Лінч. 

    Зазначимо, що до Девіда Лінча перший великий успіх прийшов у 1980 році за фільм «Людина-слон», який отримав вісім номінацій на премію «Оскар». Через деякий час Національне товариство кінокритиків присудило Лінчу нагороди в номінаціях «Кращий фільм» і «Кращий режисер» за фільм «Синій оксамит», а картина «Дикі серцем» принесла режисеру Золоту пальмову гілку.

    Нагадаємо, що прем'єра нового сезону культового серіалу «Твін Пікс» відбудеться 21 травня.

    Джерело: Новое Время

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