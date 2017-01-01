Зникле біля берегів Малайзії судно з китайськими туристами затонуло

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Пошуково-рятувальна операція у водах Малайзії

На місці аварії корабля були виявлені ті, хто вижив

Біля берегів Борнео (Малайзія) було виявлено судно, про зникнення якого заявили вранці у неділю, 29 січня. Про це пише Reuters.

За інформацією співробітників рятувальних служб, судно потонуло. Військові кораблі вирушили для порятунку потопаючих пасажирів, серед яких було 28 китайських туристів.

На місці аварії корабля були виявлені ті, хто вижив, їх вдалося дістати з води. Скільки людей вдалося врятувати, поки не відомо.

Раніше повідомлялося, що судно, на борту якого знаходяться 28 китайських туристів і три члени екіпажу, пропало біля узбережжя Малайзії. Зв'язок з судном, яке прямувало на острів Менгалум, пропав у малайзійських водах незабаром після виходу з порту міста Кота-Кінабалу - адміністративного центру штату Сабах.