Знову «синій кит»: у 30 учнів на Сумщині під час медогляду знайшли порізи на тілі

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Правоохоронці з'ясовують особи так званих «кураторів», перевіряють контакти і групи

На Сумщині близько 30 учнів мають на тілі характерні порізи чи малюнки, що дає підстави стверджувати про їх ймовірну участь в онлайн грі «Синій кит». Про це на брифінгу в обласній прокуратурі повідомив перший заступник керівника Сумської місцевої прокуратури Валерій Могильний.

«За ініціативи поліції та прокуратури в шкільних закладах Сумщини проведено медичний огляд учнів щодо виявлення відповідних пошкоджень. Результати огляду виявились шокуючими. Близько 30 учнів мають характерні порізи чи малюнки, що дає можливість стверджувати про ймовірну участь їх у вищезазначених іграх», - сказав він.

Зі слів Могильного, вже розпочато низку кримінальних проваджень за ст.120 КК України «доведення до самогубства». Правоохоронці з'ясовують особи так званих «кураторів», перевіряють контакти і групи. Крім того, працюють над виявленням інших неповнолітніх гравців.

Як зазначається, зі школярами ймовірно «синього кита» працюють як співробітники ювенальної превенції, так і психологи та педагоги. Дітям переважно від 10 до 15 років.

Нагадаємо, Працівники департаменту кіберполіції України виявили у соціальних мережах 434 «групи самогубств».

«Виявлено 434 «групи самогубств», з них 102 заблоковано. Кількість облікових записів, яких вдалося ідентифікувати як такі, що зареєстровані на території України, становить 34 970», – уточнили у відомстві.

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Джерело: 5 канал