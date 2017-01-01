Зняття арешту з рахунків сина Януковича не відбулося – ГПУ

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У ГПУ обіцяють оприлюднити подробиці справи у вівторок

Зняття арешту з рахунків Олександра Януковича, сина біглого екс-президента Віктора Януковича, не відбулося. Про це заявила у своєму Фейсбуук прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«ГПУ спільно з Держфінмоніторингом одразу заблокували кошти на рахунках банку. Вдячні небайдужим працівникам банку, які своєчасно проінформували прокуратуру про зняття арешту з рахунків в суді. Подробиці - у вівторок», - написала вона.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що суд зняв арешт з 312 млн. грн сина Януковича, які лежали у банку Порошенка.

За інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, 10 січня 2017 року службові особи «Всеукраїнського банку розвитку» перерахували 312,5 млн. грн на банківські рахунки трьох осіб в «Міжнародному Інвестиційному Банку».

В ухвалі Печерського райсуду від 25 січня сказано, що вказані гроші є предметом кримінального правопорушення, а їхнім фактичним власником є син екс-президента і власник ВБР Олександр Янукович.

Арешт коштів було здійснено в рамках кримінального провадження, порушеного за фактами незаконного кредитування регіональних залізниць «Всеукраїнським банком розвитку» Олександра Януковича у 2013-2014 роках.

Пізніше прес-служба «Міжнародного Інвестиційного Банку» пояснила, що банк виконав вимоги закону і нормативно-правових актів НБУ та повідомив Державну службу фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Як відомо, «Міжнародний Інвестиційний Банк» належить діючому президенту Петру Порошенку.