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    Зростання ВВП прискориться до 3,2% - НБУ

    • Сьогодні, 15:40
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    Нацбанк
    Нацбанк

    це торкнеться металургії та електроенергетики

    У 2018 році зростання ВВП в Україні прискориться до 3,2%. Такий прогноз оприлюднив Національний банк України.

    «У 2017 році зростання економіки уповільниться до 1,9%. Погіршення прогнозу зумовлено очікуванням, що блокада на сході країни та втрата виробничих потужностей на підприємствах, що розташовані на непідконтрольних територіях, призведуть до падіння промислового виробництва в окремих галузях», - йдеться у повідомленні.

    Вказано, що зокрема це торкнеться металургії, видобувної промисловості, виробництва коксу та електроенергетики.

    Частково негативний ефект буде компенсований більш сприятливою зовнішньою кон’юнктурою, зазначили у НБУ.

    Як повідомляв «Главком», регулятор також прогнозує, що  зниження інфляції відбудеться у 2019 році.

    інфляція Нацбанк гроші ВВП
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