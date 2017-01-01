Зростання ВВП прискориться до 3,2% - НБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нацбанк

це торкнеться металургії та електроенергетики

У 2018 році зростання ВВП в Україні прискориться до 3,2%. Такий прогноз оприлюднив Національний банк України.

«У 2017 році зростання економіки уповільниться до 1,9%. Погіршення прогнозу зумовлено очікуванням, що блокада на сході країни та втрата виробничих потужностей на підприємствах, що розташовані на непідконтрольних територіях, призведуть до падіння промислового виробництва в окремих галузях», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що зокрема це торкнеться металургії, видобувної промисловості, виробництва коксу та електроенергетики.

Частково негативний ефект буде компенсований більш сприятливою зовнішньою кон’юнктурою, зазначили у НБУ.

Як повідомляв «Главком», регулятор також прогнозує, що зниження інфляції відбудеться у 2019 році.