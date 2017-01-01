З’явилися подробиці загибелі трьох військових на Світлодарській дузі

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Зона АТО

Загиблі проживали у Херсонській та Дніпропетровській областях

У 53-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України підтвердили загибель трьох своїх бійців на Світлодарській дузі. Про це Громадському повідомив прес-офіцер 53 ОМБр Олександр Любченко.

«У нас є втрати. Загинули троє хлопців, загинули геройськи. Один 1980-го, другий - 1986-го, третій - 1995-го років народження. Один із Херсонської області і двоє з Дніпропетровщини», - сказав він.

Розповідаючи про обставини загибелі військових, офіцер зазначив, що один з бійців був поранений, коли знаходився на крайній до бойовиків позиції.

«За ним пішли на допомогу товариші, але теж були обстріляні. Так вийшло, що загинули всі утрьох, рятуючи товариша, побратима. Щоб не потрапити у полон один навіть замінував себе, але до того не дійшло: поранення виявились несумісними з життям», - розповів він.

Також, за словами Любченка, у ніч з 3 на 4 травня позиції 53-ї бригади потрапили під масований мінометний обстріл і наші бійці були атаковані двома диверсійно-розвідувальними групами бойовиків. В результаті троє військових отримали поранення.

Нагадаємо, 3 травня прес-центр штабу АТО повідомив, що троє українських військових, рятуючи свого пораненого побратима, загинули в районі Світлодарської дуги.