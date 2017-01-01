Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
- Сьогодні, 14:00
-
Розсилка
Сором'язливі посмішки східних красунь привертають увагу більшості відвідувачів автосалону
У Шанхаї триває найбільший в Азії міжнародний автосалон. Але не тільки концепт-кари і свої останні розробки привезли на мотор-шоу найбільші автовиробники.
Поруч із новинками автопрому постійно дефілюють скромні азійські дівчата.
Кричущих нарядів тут не зустріти, але сором'язливі посмішки східних красунь все одно привертають увагу.
Незвично зустріти тут і моделей з Європи – серед китайської публіки вони традиційно справляють справжній фурор.
Фотографії усміхнених красунь:
Дивіться також фоторепортаж: «У Шанхаї відкрився міжнародний автосалон. Фотогалерея»
Джерело: Газета.Ру