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    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд

    • Сьогодні, 14:00
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    Сором'язливі посмішки східних красунь привертають увагу більшості відвідувачів автосалону

    У Шанхаї триває найбільший в Азії міжнародний автосалон. Але не тільки концепт-кари і свої останні розробки привезли на мотор-шоу найбільші автовиробники.

    Поруч із новинками автопрому постійно дефілюють скромні азійські дівчата.

    Кричущих нарядів тут не зустріти, але сором'язливі посмішки східних красунь все одно привертають увагу.

    Незвично зустріти тут і моделей з Європи – серед китайської публіки вони традиційно справляють справжній фурор.

    Фотографії усміхнених красунь:

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    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд
    Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд

    Дивіться також фоторепортаж: «У Шанхаї відкрився міжнародний автосалон. Фотогалерея»

    Джерело: Газета.Ру

    автопром Китай автомобіль Азія
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