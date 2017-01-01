Азіатські красуні Шанхайського автосалону, від яких неможливо відвести погляд

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Сором'язливі посмішки східних красунь привертають увагу більшості відвідувачів автосалону

У Шанхаї триває найбільший в Азії міжнародний автосалон. Але не тільки концепт-кари і свої останні розробки привезли на мотор-шоу найбільші автовиробники.

Поруч із новинками автопрому постійно дефілюють скромні азійські дівчата.

Кричущих нарядів тут не зустріти, але сором'язливі посмішки східних красунь все одно привертають увагу.

Незвично зустріти тут і моделей з Європи – серед китайської публіки вони традиційно справляють справжній фурор.

Фотографії усміхнених красунь:

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Джерело: Газета.Ру